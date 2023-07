In questi giorni, una nuova polemica si è abbattuta sui social come un temporale estivo. Tutto è iniziato quando una fan di Deianira Marzano le ha confidato una notizia che ha fatto storcere il naso un po’ a tutti. In tanti sono intervenuti sulla faccenda, compreso Andreas Muller, ballerino professionista ed ex vincitore di Amici.

La folle richiesta di una coppia di gieffini

Secondo la fonte che ha contattato la Marzano, pare che un’ex coppia di gieffini abbia chiesto ai fan di fare una colletta per ricevere in regalo una cucina da 13.000 euro. Una proposta, non solo indecente, ma che ha scioccato un po’ tutti. L’influencer ed esperta di gossip non ha ancora rivelato i nomi, ma sia lei sia Amedeo Venza sono entrati in possesso degli screenshot che confermerebbero questa storia.

Nel frattempo, gli utenti social si sono sbizzarriti alla ricerca dei nomi. Inizialmente sono stati accusati del fattaccio Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, freschi di trasferimento, ma la Marzano ha subito smentito questa notizia. Successivamente, un’altra coppia bersagliata è stata quella formata da Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, il quale durante una diretta su Twitch avrebbe mostrato una lista di desideri piena di regali che i suoi seguaci potrebbero fargli.

Lo sfogo di Andreas Muller

Nel frattempo, la notizia ha fatto il giro del web ed è stata pubblicata anche da Trash Italiano. Su questa scia, il ballerino professionista e compagno di Veronica Peparini, Andreas Muller, ha voluto dire la sua. Il giovane è rimasto scioccato da questa folle richiesta e ha tuonato sui social: “Capite come siamo messi? Chi diventa famoso? Chi ca**o seguite? E chi mandiamo in televisione?”.

La sua è apparsa anche come una frecciatina nei confronti dei partecipanti ai diversi reality, i quali spesso raggiungono la fama immeritatamente e senza un particolare talento o capacità. A questo punto, non ci resta che attendere ulteriori informazioni da parte di Deianira Marzano.