Angelina Mango, fine della relazione prima di Sanremo? Le segnalazioni

Mentre Angelina Mango si appresta a lasciare il segno al Festival di Sanremo, sui social si diffonde la notizia della conclusione della sua storia d’amore con Antonio Cirigliano. La coppia, unita da molti anni, sembrerebbe aver raggiunto la fine della relazione, e al momento la cantante sembra essere single. Al momento, questa notizia è soltanto un’indiscrezione che è giunta nelle mani di Deianira Marzano, esperta di gossip, la quale non ha esitato a condividerla con i suoi follower.

Angelina di nuovo single?

La cantante in competizione a Sanremo 2024 sembrerebbe essere nuovamente single. Angelina Mango ha spesso parlato del suo profondo amore per Antonio Cirigliano, anche durante un’intervista a Verissimo in cui ha condiviso alcuni dettagli della loro storia.

Tuttavia, al momento sembrerebbe che la loro relazione sia giunta al termine, sebbene nessuno dei diretti interessati abbia ancora confermato ufficialmente la notizia.

Da alcuni giorni circolano voci riguardo al fatto che Angelina Mango sia tornata single, anche se da parte sua non è stata fornita alcuna conferma.

Oggi, tuttavia, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto un’altra segnalazione sulla cantante, secondo cui potrebbe non essere più fidanzata ma potrebbe continuare a mantenere l’apparenza di una relazione. Al momento, non resta che aspettare per ottenere ulteriori dettagli sull’argomento.