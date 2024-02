Angelina Mango: il motivo dietro la scelta di portare La rondine per la serata cover

Dopo aver trionfato nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Angelina Mango si prepara per la sua avventura all’Eurovision Song Contest 2024. Intervistata dal settimanale Chi, la giovane artista ha spiegato il motivo che l’ha portata a cantare un brano di suo padre alla serata cover.

IL MOTIVO DIETRO LA SCELTA DI LA RONDINE – Tra le sue esibizioni a Sanremo, Angelina ha toccato il cuore del pubblico durante la serata cover. Sul palco dell’Ariston, la cantante ha commosso con La rondine, celebre canzone del padre Pino Mango. A proposito di questa esibizione, al settimanale di Alfonso Signorini la ragazza ha spiegato il motivo dietro a tale scelta:

“La vera scelta è stata quella di fare una canzone di mio padre. Ho fatto tanti ragionamenti, poi, una volta che ho deciso, ho pensato a La rondine perché è stata la prima su cui ho messo le mani al pianoforte. È una canzone che era nata per piano e voce, come una ballad, poi è stata arrangiata in maniera più movimentata. Ma questo pezzo ha un’anima forte che può essere vestita in tanti modi”.

Nel corso dell’intervista, la cantante ha voluto anche accennare delle numerose donne che ad oggi la sostengono e l’affiancano. In primis sua madre, Laura Valente. Di seguito c’è Marta Donà, la manager dell’artista, poi la collega Madame, che ha scritto e arrangiato il brano La noia, e infine Maria De Filippi. La Mango, infatti, ha preso parte alla scorsa edizione di Amici, vincendo la categoria canto. Nel parlare della conduttrice, Angelina ha così dichiarato:

“Maria è una donna che riesce a capire tanto di chi ha davanti, mi ha aiutato a togliermi tantissime paure semplicemente dicendomi la verità ed esortandomi a dirla sempre anch’io. Sul palco sono nuda, adesso anche nella vita. Probabilmente da piccola e fino a un paio d’anni fa avevo problemi a esprimermi e lo facevo solo nella musica, adesso mi esprimo male, ma anche fuori dalla musica (ride, ndr)”.

In un’altra intervista, quella rilasciata a Novella2000, Angelina Mango ha ammesso che non si aspettava di vincere il Festival di Sanremo:

“Io non credevo nemmeno di partecipare, figuriamoci di vincere. Se iniziassi a ragionare immaginandomi le cose, probabilmente vivrei il mio presente in maniera sbagliata. Lo vivrei con obiettivi troppo alti e magari anche irraggiungibili. Quindi mi piace stupirmi quando accadono le cose. Ed essere grata. Preferisco vedere tutti questi buoni risultati come una risposta a quella che ho fatto, non a quella che farò”.