UeD, ex tronista in ospedale con la figlia: “Mi sono fidata di un pediatra che mi ha solo rubato i soldi”

Sempre molto attiva sui social, Sabrina Ghio, ex volto di UeD, ha raccontato le ore di paura vissute in ospedale. La donna, infatti, ha raccontato di essersi dovuta recare al pronto soccorso con la figlia di pochi mesi a causa dell’errata diagnosi data dal pediatra.

“Mi sono fidata di un pediatra che mi ha solo rubato i soldi” – L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di utilizzare i social per raccontare quanto accaduto a lei e alla piccola Mia, avuta il 7 Giugno del 2023 dalla relazione con l’attuale marito Carlo Negri. Dopo giorni in cui la piccola non stava bene, l’ex allieva di Amici ha voluto consultare con il pediatra che le ha diagnosticato una semplice influenza.

Una volta a casa, però, Mia ha continuato a sentirsi male ed è per questo che Sabrina ha deciso di recarsi al pronto soccorso. Dopo tutti gli esami e le visite, la Ghio ha scoperto che la figlia non aveva una semplice influenza. A raccontarlo è stata proprio l’ex protagonista di Uomini e Donne:

“La vita è piena di imprevisti, alcune volte belli, altre purtroppo no. Mi sono sentita dire che era una semplice influenza, che ero esagerata e addirittura mi sono fidata di un pediatra che in realtà si è solo rubato i soldi dicendomi che i polmoni erano puliti”.

Ha poi così continuato: “Ieri mattina dovevo partire per Milano lasciando Mia alle nonne, ma dopo la nottata ho deciso di annullare tutto e sono andata in pronto soccorso perché avevo capito che c’era qualcosa che non andava. Mia era completamente abbandonata alle mie braccia senza reagire. Alla fine dopo analisi, tamponi, radiografie e visite mi hanno comunicato che oltre ad essere disidratata ha una polmonite in corso che va curata. Quindi ricovero immediato”.

Ovviamente la bambina è stata subito ricoverata d’urgenza, per poi iniziare la terapia. Sabrina ci ha tenuto ad aggiornare i suoi fan sulle condizioni di salute sulla figlia, rassicurandoli che sta migliorando. Inoltre, ha voluto ringraziare i suoi follower per la vicinanza e i loro messaggi di affetto.