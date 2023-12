Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si è accesa una vera e propria guerra social. I due ex non stanno attraversando un momento semplice e al centro di questa dinamica, la figlia Luna Marì. La storia d’amore tra Belen e Antonino è nata dopo una delle tante rotture tra la Rodriguez e De Martino e tra i due sembrava esser nato un amore semplice e duraturo.

La nascita della piccolina aveva unito ancor più la coppia e Belen sembrava gioire nel aver dato a Santiago una sorellina. Tra i due però le cose non sono proseguite per il meglio e dopo la notizia della separazione, sono partite le prime organizzazioni su come e quando stare con la bambina.

Al momento Belen sta vivendo una nuova storia d’amore, dopo un ritorno fallito con Stefano. Al suo fianco l’imprenditore Elio, l’uomo che l’ha aiutata a superare un momento molto doloroso. In queste feste natalizie però tra Belen e Antonino è partita una guerra social legata proprio alla piccola Luna Marì.

La replica social di Antonino a Belen

Belen ha accusato Antonino di non essere un papa molto presente. Dal suo canto Antonino si è lasciato andare ad uno sfogo legato proprio a come sono state organizzate le feste di Natale.

Tra le sue parole: “Essere un buon genitore non significa avere i milioni in banca. Io amo profondamente mia figlia e come padre spesso sono costretto ad accettare scelte che non condivido. Tra le tante dovrò mandare giù che mia figlia partirà per l’argentina per festeggiare Capodanno senza il mio consenso“.