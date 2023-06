Ariadna Romero, si è trasferita a Miami insieme al figlio: la reazione di Pierpaolo Pretelli

Attraverso il suo profilo Instagram, Ariadna Romero ha spiegato il perché abbia deciso di andare a vivere a Miami. La donna, inoltre, ha rivelato come ha reagito Pierpaolo Pretelli, padre di Leo, alla notizia.

LA REAZIONE DI PIERPAOLO – Recentemente la Romero si è trasferita negli Stati Uniti insieme al figlio. Sempre molto attiva sui social, la modella ha voluto spiegare ai suoi fan i motivi che l’hanno spinta a un simile cambiamento e la reazione dell’ex compagno e padre del piccolo Leo.

Nel parlare di Pierpaolo, Ariadna lo ha voluto ringraziare per la sua comprensione nell’accettare questa sua decisione. Inoltre, la donna ha speso delle parole bellissime per Giulia Salemi, attuale compagna di Pretelli:

“Un grazie enorme al suo papà per la comprensione. Devo dire che abbiamo un rapporto bellissimo: io comprendo i suoi momenti, le sue necessità, il suo lavoro in questo momento e lui comprende me, com’è giusto, sono la mamma di Leo. In genere è la mamma che passa la maggior parte del tempo col bambino ed è giusto così. È normale che io cerchi le mie comodità per accudirlo e vivere contemporaneamente la mia vita. E ho sempre avuto il sostegno di Pier e il suo appoggio. Lui e Giulia Salemi sono stati qui a trovare Leo ed è stato bellissimo: il bambino era felice di ritrovare il suo papà. È scontato: ogni decisione presa è stata discussa e condivisa. Abbiamo un bell’equilibrio”.

Nello spiegare il perché abbia deciso di andare a vivere a Miami, Ariadna Romero ha spiegato che dietro ci sono una serie di motivi. Fino a pochi anni fa, ad aiutare la showgirl con il bambino era la madre. Tre anni fa, però, la donna ha deciso di tornare a Cuba. Inoltre, poco tempo fa è giunta un’opportunità di lavoro proprio in Florida. La Romero, quindi, ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti.