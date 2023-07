Aurora Ramazzotti è da poco diventata mamma: il suo è un momento tutto dedicato al piccolo Cesare, il bimbo nato dall’amore che lega Aurora a Goffredo da ormai molti anni. La vita di mamma certo ha i suoi impegni, ragion per cui Aurora, in occasione del matrimonio di una sua cara amica, ha deciso di lasciare il piccolo a nonna Michelle e di dirigersi insieme al suo compagno in Liguria.

Durante le giornate, i vari scatti della ragazza hanno fatto da protagonisti sui social ma, una delle didascalie ha creato non pochi scompigli mediatici. Aurora ha condiviso una foto con sotto scritto: “La mia Liguria”, dopo quel post, i follower hanno subito fatto un collegamento inevitabile, ovvero lo spot fatto durante la settimana sanremese da Elisabetta Canalis.

Aurora e Elisabetta: frecciatina o casualità?

Durante la messa in onda di quello spot, la Canalis fu molto criticata in quanto l’ex velina non ha origini ligure ma sarde, ragion per cui furono diverse le polemiche proprio sulla scelta della protagonista. Dopo molto tempo, Aurora che, come la Canalis non ha origini Ligure, ha riportato quella frase quasi come fosse una frecciatina.

Sta di fatto che quelle frase è diventata un vero e proprio cult, sarà stata causalità? Tra i commenti tantissimi fan hanno chiesto ad Aurora se quel post voleva essere una frecciatina o meno, Aurora per adesso non si è ancora esposta; è pur vero ad ogni modo che la ragazza spesso, attraverso le sue storie instagram, ci tiene a puntualizzare quando fuoriescono questioni che la rendono protagonista, per questo e per molto altro, staremo a vedere.