Ava DuVernay adatterà Naomi della DC Comics per il canale The CW

Ava DuVernay, regista di fama mondiale conosciuta principalmente per Selma e When They See Us, approderà nell’universo dei DC Comics grazie al canale The CW.

La regista, prima donna afroamericana a ricevere una candidatura come miglior regista ai Golden Globe per Selma nel 2015, creerà una versione televisiva del personaggio dei fumetti DC Naomi.

Ava DuVernay collaborerà con Jill Blankenship (Arrow) per la produzione e sceneggiatura del progetto.

La serie, intitolata Naomi, seguirà gli eventi che hanno fatto sì che un’adolescente di provincia diventasse un’eroina dell’universo DC. Dunque lo show partirà da un evento soprannaturale che sconvolgerà la tranquilla vita di Naomi. La ragazza deciderà di indagare sulle origini dell’evento e farà scoperte che la porteranno a mettere in discussione tutto quello che pensiamo di sapere sui nostri eroi.

Il personaggio di Naomi ha debuttato nel 2019 nella serie di fumetti che segue le sue vicende: Naomi Season One. Il fumetto è stato scritto da Brian Michael Bendis e David F. Walker. Le illustrazioni sono di Jamal Campbell. Nel fumetto la ragazza ha dei poteri soprannaturali che derivano dall’energia.

Infine Warner Bros. TV si unirà al progetto di Ava DuVernay e Jill Blankenship per l’Arrowverse del canale.

Non vi sono ulteriori dettagli sul progetto e su chi potrebbe interpretare la protagonista della serie.