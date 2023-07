Beatrice Valli, a due mesi dal parto: “La pancia piatta è un inganno”

Spesso al centro delle polemiche, Beatrice Valli ha sempre dimostrato di non temere nel dire la sua. Recentemente, infatti, la donna ha deciso di mostrarsi in costume, non curandosi dei possibili attacchi da parte degli haters. Un modo, quello dell’ex volto di UeD, per invitare le altre donne ad amarsi e accettarsi per come sono, senza, però, credere a quanto mostrato sui social.

“La pancia piatta è un inganno” – Due mesi fa la Valli è diventata mamma per la quarta volta, dando alla luce Matilda Luce. È la terza figlia, dopo Azzurra e Bianca, nata dalla sua storia con Marco Fantini. Come è ben noto, Beatrice ha un quarto figlio, Alessandro, nato dalla precedente relazione con Nicolas Bovi.

Sempre molto attiva sui social, nei giorni scorsi l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di mostrarsi in costume. La donna non ha affatto nascosto alcune rotondità dovute al parto. Inoltre, ha colto l’occasione per lanciare un importante messaggio alle sue fan:

“Sì, questo è il corpo normale di una donna che ha partorito da soli sue mesi. Non fatevi ingannare da chi dopo pochissimo ha la pancia piatta e la posta per farvi vedere che sono già tornare in forma. Io ci ho messo più di un anno con Azzurra e stavo bene comunque”.

Come rivelato da lei stessa sui social, Beatrice Valli è reduce da un difficile periodo che si è trovata ad affrontare. La donna, però, ha preferito non scendere nei dettagli, non sentendosi pronta a parlarne pubblicamente.