Belen Rodriguez, è definitivamente finita con Stefano De Martino? La profezia di Fabrizio Corona

Ha fatto parecchio scalpore l’intervista che Belen Rodriguez ha rilasciato ai microfoni di Domenica In. La showgirl argentina, infatti, ha rivelato di essere stata ripetutamente tradita da Stefano De Martino. Dal canto suo, il conduttore ha voluto replicare alle dichiarazioni dell’ex moglie, ma senza smentire o confermare quanto dichiarato da lei.

A distanza di pochi giorni dal caos che si è scatenato con queste ospitate televisive, a voler dire la sua è stato anche Fabrizio Corona. Non solo l’ex re dei paparazzi si è schierato dalla parte di Belen, ma ha detto la sua su un possibile ed ennesimo ritorno di fiamma tra lei e l’ex ballerino di Amici.

LA PROFEZIA DI CORONA – Ospite al salottino televisivo di Mara Venier, Belen ha deciso di portare alla luce degli inaspettati retroscena dietro la rottura con De Martino. Stando alle dichiarazioni della conduttrice, l’ex marito l’avrebbe ripetutamente tradita con diverse donne, ammettendo di aver parlato anche con alcune di loro.

Davanti a queste pesanti accuse, anche De Martino ha voluto dire la sua. A poche ore di distanza dall’intervista della Rodriguez, Stefano è stato ospite a Che tempo che fa. Al contrario di quanto previsto dal popolo del gossip, l’ex volto di Amici non ha smentito o confermato tali accuse. L’uomo, infatti, ha spiegato di non voler rendere pubblica la sua versione sia per amore nei confronti del figlio Santiago e sia per l’affetto per Belen, ex moglie e madre del bambino.

A voler dire la sua è stato anche Fabrizio Corona, commentando attraverso un video su Instagram quanto accaduto in questi ultimi giorni. L’uomo si è schierato dalla parte della showgirl argentina, affermando che ha fatto bene di dire com’erano andate le cose tra loro essendo un personaggio pubblico. Su De Martino, invece, Fabrizio è stato lapidario: “Se oggi esiste e fa quello che fa è grazie a Belen”.

Sulla possibilità di rivedere nuovamente la Rodriguez e Stefano nuovamente insieme, Corona si è così espresso: “Una coppia che è scoppiata definitivamente. Stefano single dichiarato che finalmente esce allo scoperto e Belen con un grandissimo e immenso amore”.