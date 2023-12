Ecco i “no” di Amadeus a Sanremo 2024

Erano quattrocento le proposte per il Festival di Sanremo 2024. I motivi per cui i cantanti vengono scelti sono questi: la canzone, la popolarità dell’artista, il “valore di mercato”, i gusti del Direttore artistico e la casa discografica.

Scopriamo insieme i “no” di Amadeus per questa edizione.

Ennesimo rifiuto per i Jalisse

I Jalisse ricevono un “no” per la ventisettesima volta. Il duo, vincitore dell’edizione del Festival del ’97, ha commentato così l’ennesimo rifiuto: “27 No! Cadi dalla bici, ti sbucci il ginocchio, ti rialzi togliendo la polvere e riparti”.

Le delusioni di Arisa e Michele Bravi

Arisa e Michele Bravi non nascondono il loro disappunto sui social. La cantante ligure tempo fa aveva pubblicato una foto dove teneva le dite incrociate; ha commentato così la bocciatura dei suoi due brani: “Me ne frega parecchio”. Michele Bravi ha filmato il momento dell’annuncio, accompagnando la delusione con le tristi note di All by My self di Céline Dion. “Sei un uomo forte e niente ti può scalfire. Ragazzi non ci vediamo a Sanremo 2024” ha poi aggiunto.

Sanremo 2024 – I nomi di tutti gli altri esclusi

Altri cantanti maschili a essere esclusi sono Piotta, Gianmaria, Paolo Vallesi, Max Gazzè, Aka 7even, Enrico Nigiotti, i Sonohra e Achille Lauro. Tra le voci femminili ci sono Mietta, Le Deva con Ivana Spagna, Syria, Malika Ayane, Noemi, Alexia, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Gaia, Irene Grandi, Lina Sastri e Bianca Atzei. Fuori anche il trio formato da Rovazzi, Cristiano Malgioglio e Ditonellapiaga.

Ecco i big che non parteciperanno

Invece, i grandi artisti della musica italiana non accettati sono Patty Pravo, Michele Zarrillo, Marcella Bella, Fausto Leali e Al Bano.