Belen Rodriguez, la showgirl fa il pieno di accuse dopo l’ufficialità con Lorenzoni: “Taci se non vivi con me”

Nelle scorse ore, Belen Rodriguez ha ufficializzato la sua relazione con Elio Lorenzoni, mettendo di fatto la parola fine sulla sua storia d’amore travagliata con Stefano De Martino. La showgirl, con le foto pubblicate, ha fatto il pieno di commenti (e insulti).

Storia ufficializzata sui social

Dopo mesi di rumors, frasi criptiche e contenuti misteriosi sui social, la bella Belen ha ufficializzato il suo coinvolgimento sentimentale con l’imprenditore Elio Lorenzoni, con il quale aveva avuto una storia già diversi anni fa.

La donna, infatti, ha pubblicato una carrellata di foto insieme e a corredo la seguente didascalia: “1,2,3 scatenatevi. Ultima foto 10 anni fa”. Insomma, la showgirl ha deciso di non nascondersi più e mettere a tacere i rumors con la sola e semplice verità: lei e Stefano chiaramente non stanno più assieme.

La showgirl si difende: “Taci”

Tra i tanti commenti anche quelli più ironici del tipo “Noi comuni mortali aspettiamo una delusione d’amore per perdere quei 100 grammi e tu neanche il tempo delle lacrime che già stai di nuovo in carrozza. Spiegaci come si fa”. Tuttavia, Belu non è stata clemente e forse non ha colto l’ironia e ha tuonato: “Taci se non vivi con me”.

A chi, invece, l’ha definita patetica, la showgirl ha risposto: “Io non mi nasconderò mai, perché questa sono io, il perbenismo, il bigottismo, il moralismo non fanno per noi”. È andata bene, no?