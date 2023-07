Bernardeschi in Italia; manca poco alla conferma

Federico Bernardeschi, nato il 16 febbraio 1994 a Carrara, sta facendo parlare di sé nel mondo del calcio. Dotato di grande tecnica, velocità e visione di gioco, Bernardeschi si affermó con la Fiorentina come uno dei giocatori più promettenti del panorama calcistico italiano; cresciuto nel settore giovanile della viola, Bernardeschi ha fatto il suo debutto in Serie A nella stagione 2013/2014, dimostrando fin da subito di essere un giocatore di grande potenziale. Nel corso degli anni, il suo talento è stato sempre più evidente, attirando l’attenzione di importanti club italiani ed europei.

Nel 2017, Bernardeschi ha compiuto il grande salto trasferendosi alla Juventus, una delle squadre più prestigiose d’Europa. In bianconero, il giocatore ha vissuto una crescita costante, contribuendo con gol e assist alla conquista di numerosi titoli nazionali. La sua versatilità tattica gli ha permesso di giocare sia come ala che come trequartista, dimostrando di sapersi adattare a diverse posizioni in campo. Bernardeschi è stato anche un punto fermo nella Nazionale italiana, con cui ha esordito nel 2016. La sua prestazione più memorabile con la maglia azzurra è stata senza dubbio durante la qualificazione ai Mondiali 2018, quando ha segnato una doppietta nella vittoria per 3-0 contro Israele. Da allora, è diventato una pedina fondamentale per il CT Roberto Mancini.

Oltre alle doti tecniche, Bernardeschi si distingue per la sua umiltà e la sua professionalità fuori dal campo. Sempre disponibile a dare il massimo per la squadra e a mettersi a disposizione dei compagni, è un esempio di impegno e sacrificio per i giovani giocatori che sognano di emergere nel mondo del calcio.

Il mercato italiano ha intenzione infatti di riportare a casa il grande giocatore, le prime proposte arrivano dal Bologna e secondo la Gazzetta dello Sport anche dal Napoli. Il giocatore è propenso a tornare in Italia perché legato alla sua nazione e ormai stufo dell’esperienza estera al Toronto. La scelta più plausibile però resta il Bologna, meta che il calciatore stesso preferisce per la sua ripartenza in Italia.

Il talento italiano non è riuscito negli anni ad arrivare dove si pensava. Da giovane fuoriclasse con la maglia viola è giunto alla Juve dove non è stato mai davvero incisivo. Chissà se la maglia rossoblu del Bologna gli regalerà una grande rinascita.