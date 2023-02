Blanco, Amadeus spiega: “Doveva solo rotolarsi sulle rose”. Anche nel videoclip distrugge le rose

La prima puntata del Festival di Sanremo si è conclusa e senza dubbio il gesto di Blanco è quello più discusso. Subito dopo l’esibizione in cui ha distrutto le rose presenti sul palco di Sanremo ha dichiarato: “Avevo problemi di ritorno in cuffia e ho deciso di divertirmi lo stesso. Certe volte non bisogna seguire il copione“.

Il pubblico ha reagito con fischi ed insulti al vincitore della scorsa edizione di Sanremo, il quale si era già esibito con Mahmood con Brividi qualche ora prima. In realtà, quanto accaduto sul palco, sarebbe tutto programmato, seppur con ‘toni’ differenti rispetto a quelli previsti.

A spiegare il tutto ci ha pensato il conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus: “Doveva anche rotolarsi, ma non fare questo. Quando ho visto che ha iniziato a spaccare le prime cose non capivamo cosa stesse accadendo, sentivamo solo la musica, solo dopo ho capito, mi hanno buttato dentro, e mi hanno detto vedi che puoi fare, ma non avevo capito“.

Il problema avuto durante l’esibizione ha accentuato la reazione di Blanco, il quale si è comunque preso la scena della prima giornata del Festival della canzone italiana. Anche nel video ufficiale della canzone, infatti, il cantante distrugge le rose.