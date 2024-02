Bonaventura: Roma, Juventus e… rinnovo. Ecco come stanno le cose

Giacomo Bonaventura sembra possa lasciare la Fiorentina in estate, con la Juventus e la Roma che hanno preso già informazioni per lui. Intanto, secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, la Fiorentina potrebbe esercitare il rinnovo unilaterale verso il giocatore

Giacomo Bonaventura e la Fiorentina, dopo la partita di stasera, potrebbero riappacificarsi. Secondo quanto è emerso nelle ultime ore, il giocatore potrebbe giocare dal primo minuto con la Lazio e si ritroverebbe a collezionare l’ennesima presenza con la viola. Ennesima presenza che avvicinerebbe al rinnovo.

Infatti, aldilà delle voci, il giocatore ha un’opzione di rinnovo con il club toscano che scatta al 75 % delle presenze totali in questa stagione. Il suo contratto scade a giugno 2024, ma il blocco momentaneo sulle trattative è strano. Il giocatore potrebbe essere in lite con la piazza e questo confermerebbe il perché non sia stata esercitata l’opzione da parte della Fiorentina.

Roma e Juventus alla finestra

Enzo Raiola, suo agente, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli scorsi giorni che lasciano intendere ci sia dell’astio tra le due parti: “Trattativa per il rinnovo? Il mio telefono è acceso, ma penso solo il mio è acceso. Gli altri stanno facendo altre riflessioni. Bonaventura sta continuando a fare il suo percorso, ‘Jack’ è un professionista al 100% e non ha problemi, con lui ne parleremo più avanti. Ancora è prematuro, al momento giusto ci confronteremo con loro e informeremo tutti”. Il giocatore non ha ancora rinnovato, ma potrebbe venir esercitata l’opzione nel caso in cui si trovasse una quadra. La Fiorentina potrebbe perderlo a zero in favore di Juventus e Roma, cosa che non piacerebbe alla piazza.