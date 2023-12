Boulaye Dia nome nuovo per l’attacco dell’Inter

Mancano poche settimane alla finestra di trasferimento invernale e la squadra nerazzurra ha una serie di obiettivi da portare a termine

Ci sono tanti movimenti di mercato impercettibili in questo periodo. Vediamo come questi indizi si susseguono uno dopo l’altro, cercando di darci un’idea delle mosse che l’Inter sta preparando per la finestra di trasferimento invernale. Dopo il secondo posto in Champions League, la squadra, che ha iniziato bene la stagione, ha bisogno di qualche piccolo ritocco.

Simone Inzaghi non vuole perdere l’occasione di puntellare il potenziale d’attacco con un altro acquisto nel 2024. E da FcInterNews suggeriscono già quella che potrebbe essere la chiara scommessa dei lombardi per finire di consolidare la linea d’attacco.

Uno scambio sorprendente

È apparso sulla scena Boulaye Dia, attaccante ceduto dal Villarreal la scorsa estate alla Salernitana per ben 12 milioni di euro. Il 27enne attaccante non sta vivendo una buona stagione: finora è riuscito a segnare solo 4 gol in 12 partite. Una stagione non ottimale, considerando che lo scorso anno è riuscito a battere record su record con la maglia dei granata.

Nonostante ciò, i nerazzurri stanno pensando di ingaggiarlo per unirsi alla squadra di Simone Inzaghi. L’attaccante potrebbe far parte di un’operazione di scambio con l’Inter, che a sua volta potrebbe lasciare Stefano Sensi come merce di scambio in un potenziale scambio di prestiti. Un altro scambio di prestiti potrebbe includere lo stesso Dia in una trattativa che porterebbe, invece, in granata Zanoli del Napoli. Pe ora sono solo voci, ma la finestra invernale si avvicina.