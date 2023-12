Osimhen, rinnovo sotto l’albero in arrivo?

Victor Osimhen e il Napoli potrebbero rinnovare il contratto che li lega per Natale o inizio 2024. Il giocatore nigeriano sembra voglia sbrogliare la matassa prima della Coppa D’Africa

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’annuncio per il rinnovo di Victor Osimhen potrebbe arrivare addirittura prima di Capodanno. Il calciatore nigeriano sembra destinato a vestire ancora la maglia del Napoli, con i partenopei che spingono pur di trattenerlo.

Fino a fine stagione è auspicabile, però, che resti ma oltre appare quasi impossibile specialmente nel caso in cui la squadra non centri il piazzamento Champions League. Il giocatore sembra lusingato dalle avances delle squadre della Premier League e vorrebbe andar via a fine stagione.

Così si legge su TMW…

Su Tuttomercatoweb si legge sulla questione: “Il Napoli è vicinissimo all’intesa con Victor Osimhen per il rinnovo del suo contratto. Secondo quanto riportato da Il Mattino, resta solo da definire la clausola risolutiva, che il nigeriano vuole non troppo distante da 120 milioni di euro. L’ingaggio del bomber sarà ritoccato e arriverà a 10 milioni di euro a stagione più bonus, con l’annuncio che avverrà entro Capodanno“.

Qualche notizia in più anche su altri tre giocatori azzurri: “Per Khvicha Kvaratskhelia invece tutto è rinviato a fine stagione, mentre per Piotr Zielinski serve davvero un colpo di scena per immaginare che possa rimanere a Napoli. Tutto è possibile, ma non sembrano esserci più le condizioni. Il rinnovo automatico per Alex Meret è invece pronto ad essere esercitato fino al 2025, poi il suo agente dovrà essere bravo a strappare un nuovo ingaggio”.