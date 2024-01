Carmen Russo, il presunto flirt con Stefano De Martino: la replica dell’ex gieffina

Dopo le recenti dichiarazioni di Belen Rodriguez sui presunti tradimenti di Stefano De Martino, il gossip è impazzito. Nei giorni scorsi, infatti, si è vociferato di un possibile flirt tra il conduttore e Carmen Russo. A replicare a quest’ultimo rumor è stata proprio la showgirl.

LA REPLICA DI CARMEN – Stando a quanto emerso in una recente intervista della Russo al settimanale Nuovo, anche lei si sarebbe ritrovata ad essere nella lista delle presenti amanti di De Martino. Davanti a questa inaspettata voce di corridoio, l’ex protagonista del GF Vip ha deciso di intervenire sulla questione.

Come anticipa la copertina del settimanale che vede la 64enne showgirl con il titolo “La verità sul flirt con De Martino”, la donna ha deciso di smentire. Carmen Russo, infatti, ha smentito categoricamente gli ultimi rumor che la vedono protagonista:

“Si dice in giro che io abbia un flirt con Stefano De Martino. Ci rendiamo conto? De Martino è bellissimo, bravo, simpatico e pure napoletano. Però io non ho mai cercato il toy boy, questa notizia me l’ha girata un amico che è sempre connesso, voleva sapere come stessero le cose. Mi ha fatto vedere quello che hanno detto e gli ho spiegato che non era vero nulla”.

Inoltre, l’ex gieffina ha voluto smentire un altro gossip che vedrebbe in crisi il suo matrimonio con Enzo Paolo Turchi:

“Ogni tanto escono queste bufale su di noi. Già tre, quattro mesi fa era circolata la stessa voce sulla crisi tra me e mio marito. Ci sono blog che per ottenere più click lanciano questa notizia e poi alla fine dicono che non è vera. Quella notizia in particolare mi ha ferita, perché ho una figlia. Intanto la gente legge, soprattutto mia figlia Maria. temo che qualcuno possa dire alla piccola che i suoi genitori si vogliono lasciare, perché sono tutte delle grandi menzogne. Meno male che lei vede la nostra quotidianità ed è tranquilla”.