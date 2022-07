CdS, per il Napoli resta l’idea di Kepa e Keylor Navas

Il Napoli continua la sua campagna acquisti estiva in vista della nuova stagione di campionato. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club sarebbe ancora interessato ad un nuovo portiere di prestigio ed esperienza. Per questo, il club potrebbe puntare ancora su Kepa e Keylor Navas.

L’affare Koulibaly ha aperto ai due portieri

Ecco quanto si legge sul quotidiano sportivo: “L’affare-Koulibaly con il Chelsea ha rinverdito l’asse per Kepa, ventisettenne basco in uscita dai Blues. È in uscita dal Psg anche Keylor Navas, costaricano (35): per entrambi il problema è l’ingaggio stratosferico: oltre 8 milioni”.

L’addio a Kalidou

Dopo sette stagioni, il club azzurro e relativi tifosi non potranno più contare su Kalidou Koulibaly. Il difensore, infatti, ha già lasciato l’Italia per raggiungere Londra dove inizierà la sua nuova avventura con la maglia del Chelsea. Contratto di cinque anni a circa 10 milioni di euro mentre al Napoli andranno 38 milioni più 2 di bonus: risorse molto importanti che il Napoli utilizzerà per ampliare la rosa.

Sicuramente un addio che fa rumore ma che al tempo stesso permetterà al club di prepararsi al meglio per la nuova stagione. Il difensore, di fatti, aveva il contratto in scadenza tra un anno e non si era trovato l’accordo per farlo restare, motivo per il quale il Napoli sta già pensando e si è mosso in largo anticipo per cercare un degno sostituto.