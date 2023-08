Chiara Ferragni, addio a Fedez? Risponde l’influencer: “Non riesco a capire”

Chiara Ferragni è sempre al centro dell’attenzione e la sua vita coniugale è linfa vitale di giornali di gossip e pagine su Instagram. Questa volta, è bastata una semplice frase a corredo di una foto romantica con suo marito Fedez a destare qualche sospetto, andiamo per gradi.

Quel “Ciao amore” che non convince

La coppia ha pubblicato un dolcissimo scatto con il tramonto alle spalle, durante un’escursione ad Ibiza. La didascalia parla chiaro: “Ciao amore”. Tuttavia, sono bastate due parole a mandare in subbuglio i follower, i quali hanno iniziato con congetture e catastrofi varie relative alla loro situazione sentimentale.

Quel “Ciao amore” è diventato un messaggio di addio perché secondo alcuni tra Fedez e Chiara non ci sarebbe più nulla. Questa voce ormai circola da mesi, dal dopo Sanremo, e i follower sono sempre più convinti che la coppia stia portando avanti questa farsa solo per salvare le apparenze.

Chiara Ferragni commenta il gossip

L’influencer e imprenditrice digitale, però, non ci sta e ha deciso di rispondere a queste fake news con un video su TikTok. “Ieri ho fatto questa escursione bellissima con Fede e ci hanno scattato questa foto molto romantica al tramonto che ci baciamo. Lui l’ha pubblicata, l’abbiamo pubblicata insieme, e lui ha scritto come caption “Ciao Amore“.

E oggi vedo mille articoli che vedono questo “Ciao Amore” come un addio. Ma in che senso? Non riesco a capire. Vi sembra normale?” ha continuato la Ferragni, incredula sui social. Mistero risolto, tra Fedez e Chiara non c’è nessun divorzio all’orizzonte ma solo un bel tramonto e tanto amore.