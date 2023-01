Chiara Ferragni, Maurizio Costanzo dice la sua su Sanremo: “Deve giustificare la sua presenza lì”

Quest’anno a calcare il palco dell’Ariston ci sarà anche Chiara Ferragni. L’influencer sarà co-conduttrice al fianco di Amadeus durante la prima e ultima puntata del Festival di Sanremo. Inoltre, nei giorni scorsi l’imprenditrice digitale ha deciso che devolverà il suo intero cachet ad un’associazione che si occupa di violenza sulle donne.

Davanti alla decisione della donna, in molti hanno pensato che proprio sul palco lei parlerà di questo difficile e, purtroppo, sempre attuale tema. Come rivelato proprio dalla Ferragni, anche lei stessa è stata vittima di violenza. A parlare di tutto ciò è stato Maurizio Costanzo, lanciando una vera stangata all’influencer.

“Deve giustificare la sua presenza lì” – In molti hanno iniziato a interrogarsi sulla presenza di Chiara al Festival, iniziando, delle volte, ad accusarla di aver utilizzato la beneficienza per pubblicizzarsi. A testimoniare ciò è la lettera di una lettrice di Chi per la rubrica curata da Costanzo: “Una battaglia giusta o solo un modo per far parlare di sé?”.

Il noto conduttore ha deciso di dire la sua, lanciando una stoccata proprio alla Ferragni: “Indubbiamente è una battaglia giusta, giustissima. E serve anche a risolvere il problema vero della Ferragni, e cioè che deve trovare un modo per giustificare la sua presenza a Sanremo. E questo è un modo elegante per farlo…”.

In attesa che il Festival di Sanremo apra i battenti, Chiara Ferragni ha deciso di replicare alle ultime voci di corridoio su di lei. Si è iniziato a vociferare, infatti, che l’imprenditrice digitale non volesse partecipare a degli shooting insieme alle altre co-conduttrici. A questi rumors, la donna ha deciso di pubblicare un selfie su Instagram.