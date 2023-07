Chiara Ferragni, polemiche per le sue foto in Sicilia durante gli incendi: “La nostra terra sta bruciando”

Chiara Ferragni è finita al centro delle polemiche per le sue foto in vacanza in Sicilia pubblicate durante gli incendi

L’Italia attualmente si trova a dover affrontare nubifragi al Nord e incendi al Sud. La Sicilia, infatti, è alle prese con enormi incendi che stanno divorando Palermo e le zone del Trapanese e di Messina. Sono tante le persone sfollate, le quali hanno perso tutto, la rabbia e la paura. Chiara Ferragni, nel frattempo, si trova in vacanza proprio sull’isola in compagnia di alcuni amici; le foto pubblicate hanno scatenato l’ennesima polemica su di lei.

Le foto pubblicate da Chiara Ferragni

L’imprenditrice e influencer si trova attualmente a bordo di uno yacht nei pressi delle Isole Eolie. Chiara ha pubblicato come sempre delle foto, ma una in particolare ha scatenato l’ira dei follower. “A good Monday” scrive l’influencer allegando degli scatti mozzafiato in gruppo con i suoi amici.

La polemica è servita: in molti si sono riversati sotto il post in questione accusandola di avere poco tatto nei confronti di chi sta perdendo tutto nello stesso luogo in cui si sta divertendo. “No Chiara non c’è niente di ‘good’ in Sicilia oggi. La nostra terra sta bruciando”, questo è solo uno dei tantissimi commenti ricevuti. Anche su Twitter la situazione è sfuggita di mano e Fedez, che attualmente si trova in Sardegna con i figli, ha deciso di prendere le difese della moglie.

“La Sicilia va a fuoco. Lei: good monday. Ok” scrivono su Twitter. Fedez ha così risposto: “La Sicilia va a fuoco. Tu da Twitter prendi un post di Chiara Ferragni fatto ieri mattina, quando l’allerta della protezione civile in Sicilia fa riferimento a stanotte. Ok. Serviva proprio una polemica inutile”. Tuttavia, il commento poi è stato rimosso e non si conoscono le motivazioni.

La risposta di Chiara Ferragni

La polemica si è poi ingigantita costringendo l’influencer a prendere posizione per cercare di placarla. L’influencer ha esordito così sui social: “Il mio post di un lunedì piacevole è stato postato ieri sera, prima degli incendi di ieri notte. Evitate polemiche sterili, il problema di quello che sta succedendo non sono sicuramente i miei post“. Non è finita qui perché nella stories successiva la Ferragni ha continuato a ribadire la sua posizione in merito.

“Oggi sono stata a Palermo e ho visto con i miei occhi la devastazione che questa terra sta subendo. È chiaro che tutto questo è più grande di me e di tutti noi. Ho provato a pensare a cosa avrei potuto fare per dare una mano e non ho trovato una risposta, ma se le istituzioni dovessero avere bisogno di me in qualche modo, io sono qui per fare la mia parte“.