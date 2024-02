Dybala può lasciare la Roma: da definire il futuro

Paulo Dybala è ad un bivio: rinnovare con la Roma o salutare in estate. Varie squadre vorrebbero prenderlo, con la clausola di rescissione che ingolosisce parecchi all’estero

Paulo Dybala si sta prendendo la scena della Serie A con la maglia della Roma. I giallorossi stanno vedendo la miglior versione della Joya, che nell’ultima partita contro il Torino ha addirittura segnato una tripletta. Resta, però, il rebus di mercato che definirà il futuro dell’argentino.

Il rinnovo di contratto non è stato ancora concretizzato e sembra ci sia poca chiarezza da parte di ambo le parti per definire quello che sarà. Intanto, sull’ex Juventus continua a pendere una clausola rescissoria di 12 milioni valida soltanto per l’estero che potrebbe essere pagata presto.

Tra Arabia Saudita, Inghilterra e Spagna

Non solo il prezzo basso ingolosisce, ma anche le prestazioni altisonanti del giocatore. La tripletta contro il Torino ha fatto drizzare le antenne a tante squadre, con il giocatore che si è detto contento del momento e su una tripletta che ha cercato “tanto , era un po’ che lo volevo questo pallone. L’ho voluto contro il Cagliari, poi il mister mi ha tolto prima. Oggi non l’ho cercato cosi tanto ma è venuto e sono contento perché è servito per vincere”.

Non pochi campanelli d’allarme per il futuro, visto che “quando sono arrivato ho detto che mi sembrava aver vissuto già in un’altra vita in questa città. Quello che succederà non lo so, mi sto godendo ogni momento con la squadra e con i compagni perché sono meravigliosi”. Una cosa è sicura: da Inghilterra, Spagna e Arabia Saudita le offerte fioccheranno.