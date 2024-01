Chiara Ferragni, suv parcheggiato in sosta vietata: beccata da Striscia la Notizia

Dopo lo scandalo del Pandoro gate, Chiara Ferragni è finita nuovamente al centro della polemica. A far scatenare il caos è stato un servizio di Striscia la Notizia, dove ha mostrato il suv dell’imprenditrice digitale in sosta vietata con le quattro frecce in via Monte Napoleone.

BECCATA DA STRISCIA LA NOTIZIA – Finita al centro della bufera per il caso del Pandoro Balocco e poi per la presunta crisi con Fedez, smentita da quest’ultima, la Ferragni è nuovamente nel mirino delle polemiche. Questa volta a dar inizio al tutto è stato un servizio del noto programma satirico di Antonio Ricci, andato in onda nei giorni scorsi.

Vittorio Brumotti ha beccato l’auto su cui viaggia Chiara in sosta vietata con le quattro frecce in via Monte Napoleone, nel cuore di Milano. L’inviato di Striscia non ha potuto fare a meno di consegnare all’influencer l’iconica “merdina”, facendole così notare la presenza di sosta vietata.

Una volta recapitato l’iconico oggetto, Vittorio ha fatto notare all’influencer che ‘non si lascia l’auto così‘. Chiara Ferragni ha risposto con un “Hai ragione“, per poi scappare via poco dopo. La donna, quindi, non ha potuto fare altro che ammettere il suo errore, scusandosi, per poi sfrecciare via con la sua auto.

Davanti al servizio incriminato, il popolo del web si è divisa in due parti. Se da una parte c’è stato chi ha continuato a criticare l’imprenditrice digitale, dall’altra diversi utenti hanno preso le sue difese: “Non gliene fanno passare una, lo fanno tutti, ma qui se la prendono con lei perché fa scalpore”.