Uno dei programmi più visti di sempre della televisione italiana è di sicuro “Amici di Maria De Filippi”, il talent che da anni, offre la possibilità a tantissimi giovani, di poter realizzare il proprio sogno. Sono molti gli artisti che oggi devono il loro successo a questo programma, anche se non per tutti, la strada dopo la fine del proprio percorso, è stata una passeggiata. Proprio negli ultimi giorni, ha fatto molto scalpore, una confessione del vincitore di Amici 12, nella categoria Canto, ovvero Gerardo Pulli.

Gerardo Pulli confessa: “Sono stato l’antagonista di me stesso”

Gerardo Pulli subito dopo la vittoria di Amici, ha ricevuto un contratto da una casa discografica, una vera e propria prima grande opportunità, che il cantante non ha però saputo gestire, in quanto ha dichiarato: “Ho firmato ma spesso non mi facevo trovare, non mi riconoscevo più e sabotavo quello che facevo”. Un racconto molto toccante che ha segnato di gran lunga la vita di Gerardo, oggi 31enne. Pulli ha anche raccontato, di aver speso tutti i soldi vinti grazie al programma e dopo quel momento, ogni cosa che prima riempiva la sua vita, improvvisamente ha perso il suo valore.

Pulli: “Mi sono negato al mio produttore”

Gerardo, durante il racconto, ha anche confessato di aver mentito il suo produttore fingendosi un manager danese: “Abbiamo anche scambiato molte chiacchiere al telefono ed io mi sentivo in colpa, perché sentivo un feeling spontaneo nato tra il mio produttore e colui che io fingevo di essere”; cosi ha dichiarato il cantante, raccontando anche di aver gestito due telefoni con due sim, per non farsi riconoscere. Una confessione molto forte e liberatoria allo stesso modo quella di Pulli, una dimostrazione lampante di quanto spesso, il successo, i soldi e la popolarità, non fanno di un giovane, una persona felice e appagata.