Coronavirus: Israele, vaccino in fase di sviluppo

Rintanati in casa, gli italiani aspettano disperatamente che la situazione del paese migliori. Il Coronavirus è una bella spina nel fianco che continua ad alimentare le paure dei cittadini, non solo qui ma anche nel resto del mondo. Fortunatamente la speranza è l’ultima a morire.

POTENZIALE CURA – La risposta al grave problema che affligge gran parte delle nazioni mondiali, arriva da Israele. A breve infatti l’Istituto israeliano per la ricerca biologica dovrebbe annunciare il completamento di un potenziale rimedio contro il Coronavirus. Un vaccino, sul quale gli scienziati stanno lavorando da 3 settimane, grazie ai campioni del Covid-19 mandatoli da Giappone, Italia e altri paesi. Dopo tanta fatica sarebbero riusciti ad individuare il meccanismo biologico e le caratteristiche del virus, tra cui per esempio la produzione di anticorpi in coloro affetti da quest’ultimo.

PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE – Tuttavia, prima di somministrarlo ai pazienti umani in via ufficiale, i ricercatori dovranno assicurarsi con la massima certezza dell’efficienza del vaccino, in seguito ai vari test ed esperimenti che ne conseguono. Purtroppo parliamo di veri e propri mesi, ma siamo sulla buona strada.