Daniele Dal Moro, la rivelazione su Oriana Marzoli: qualcosa non torna

Se da una parte Oriana Marzoli ha voltato pagina dopo la rottura con Daniele Dal Moro, quest’ultimo non sembra abbia preso bene questa cosa. Nelle scorse ore, infatti, l’ex volto del GF Vip ha lanciato l’ennesima frecciatina all’influencer venezuelana, ma qualcosa non torna.

FRECCIATINA ALL’EX – Dopo la fine della turbolenta storia d’amore con Daniele, Oriana avrebbe intrapreso una nuova frequentazione. L’ex gieffina, infatti, è stata più volta avvistata in compagnia di Cristiano Iovino, noto nel mondo della cronaca rosa per il breve flirt avuto con Ilary Blasi.

Dal Moro, però, non sembra abbia preso bene il fatto che la sua ex abbia già voltato pagina. Nelle scorse ore, infatti, Daniele, attraverso le sue IG Stories, ha lanciato l’ennesima frecciatina alla Marzoli: “Comunque ti ho mollato io. E non per qualcun’altra. Do you remember? Quello che fai descrive che sei, c’è poco da dire”.

Con questa storia di Instagram, quindi, l’ex volto di UeD ha fatto intendere di essere stato lui a lasciare Oriana, ma che non c’entrano terze persone. Questa versione, però, non tornerebbe ai tanti fan dell’oramai ex coppia.

Non molto tempo fa, sempre sui social, Daniele ha raccontato di un litigio avuto con Oriana e del fatto che lei lo avrebbe messo davanti a una scelta. La ragazza, infatti, voleva partecipare a un nuovo reality insieme all’ex tronista, partecipazione di cui lui non era convinto. Nel momento in cui lui si sarebbe rifiutato di partecipare, lei lo avrebbe mollato.

Queste due versioni, date entrambe da Daniele Dal Moro, non coinciderebbero. Come sono andate realmente le cose tra i due? Dal canto suo, Oriana non ha mai parlato della loro rottura e dei motivi che li hanno portati a questa decisione.