La puntata di Domenica In andata in onda questo fine settimana ha lasciato tutti senza parole e, come al solito, i social si sono scatenati. Tanti ospiti d’eccezione hanno fatto compagnia a Mara Venier: Christian De Sica, Ezio Greggio, Massimo Boldi e Jerry Calà, reduce da un’operazione a causa di un infarto. Proprio su quest’ultimo ospite, la padrona di casa ci ha tenuto a fare un’importante precisazione.

Il rapporto con Jerry Calà e l’operazione

Ad oggi, la Venier è felicemente sposata con Nicola Carraro ma qualcuno continua ad attaccarla per il suo rapporto di amicizia con Jerry Calà, ex compagno con il quale ha avuto una lunga storia d’amore. Con la sua ospitata, dunque, Mara ha deciso di prendersi due minuti per fare chiarezza sulla questione:

“C’è sempre qualche cretino che sul legame mio e di Jerry dice: ‘Tu sei sposata con Nicola Carraro, e tuo marito cosa dice?’. Voglio chiarire: io e Jerry siamo stati compagni di vita per 8 anni, c’è stato anche un matrimonio all’estero poi annullato. Lui era molto farfallone, all’apice del successo etc e ci siamo lasciati. Ma dopo l’addio è nato un rapporto fondamentale di amicizia. Nicola non ha gelosie retroattive ed è il primo a voler bene a Jerry. Noi siamo una grande famiglia allargata e ci vogliamo bene. Pensate prima di scrivere frasi stupide“.

Successivamente, zia Mara ha ripercorso le tappe della sua carriera, il ricovero, l’operazione e la convalescenza. Il regista e attore ha spiegato che da anni vive sul lago di Garda, a Padenghe, ma al momento dell’attacco si trovava a Napoli, all’Hotel Santa Lucia, dove stava lavorando ad un film. Nonostante, la presa di posizione di Mara durata pochi minuti, ad alcuni telespettatori non è affatto piaciuto questo momento definito “autoreferenziale”.

“L’uso personale che Maria Venier fa della sua trasmissione, nessuno mai” scrivono. E ancora: “Mara Venier intervista Jerry Calà e manda un video su Mara Venier”. Non è finita qui: “La conduttrice che, come tutte le settimane usa la televisione pubblica per parlare dei fatti suoi oggi con un’arroganza e un egocentrismo più allucinanti del solito mentre parla agli haters (tanto da fare il giro e passare dalla parte del torto)”. Insomma, molti utenti l’hanno criticata per questo gesto fatto sicuramente in buona fede.

Non potevano mancare, ovviamente, i commenti relativi al canone Rai: “Tutte uguali ste Domenica In, vista una, viste tutte. Io invece le rate del canone Rai le devo comunque pagare ogni due mesi. Allora, almeno una volta ogni due mesi, si potrebbe avere una Domenica In diversa? Una ogni due mesi. Grazie”. Successivamente, la conduttrice ha fatto fatica a tenere a bada i quattro ospiti dalle verves comiche, i quali hanno creato un vero e proprio caos in studio. “Seguite me, perché sennò alla fine ricoverate me” ha commentato sarcastica Mara Venier.