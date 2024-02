Napoli, ADL pensa al futuro della panchina: Conte resta il sogno nel cassetto, Pioli in pole position

Non è bastato l’esonero di Rudi Garcia e Walter Mazzarri per regalare stabilità al Napoli perché il presidente De Laurentiis sta già pensando al futuro della panchina. L’arrivo di mister Calzona serve agli azzurri per guadagnare punti in classifica e puntare alla zona Champions ma il prossimo anno i tifosi si aspettano ben altro.

Sono diversi, infatti, i nomi che rimbalzano sul taccuino della dirigenza azzurra per il ruolo di guida della panchina azzurra in vista della prossima stagione.

Le ultime sulla questione arrivano dall’edizione odierna de Il Mattino: “Il club sarà obbligato a riscattare un campionato disastroso condotto nell’anno in cui portava lo scudetto sul petto“.

“Calzona è un allenatore a tempo, a meno che non riesca nella mission (impossible) di conquistare un posto in Champions, e quasi certamente a giugno saluterà armi e badagli per tornare ad occuparsi a tempo pieno della nazionale slovacca“.

“Sul taccuino del patron della Filmauro ci sono sempre Italiano della Fiorentina e Pioli del Milan che pare sia balzato in pole position. Inutile dire che il sogno nel cassetto resta Antonio Conte, ma a quanto pare è destinato a rimanere tale“.