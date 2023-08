E’ Lindstrom il sostituto di Lozano?

In una strana sessione di calciomercato, dominata dalle squadre arabe che hanno acquistato diversi grandi calciatori dal calcio europeo, le squadre si preparano agli ultimi colpi da fare in questi pochi giorni rimasti. Il Napoli ha bisogno ancora di qualcosa per completare la rosa ma aspetta che si sblocchino varie trattative. La più importante riguarda quella di Hirving Lozano che vive da separato in casa.

Il messicano ha le valigie pronte ed è pronto ad affrontare una nuova sfida. Nelle ultime ore è arrivata un’offerta ufficiale dalla sua ex squadra, ovvero il PSV Eindhoven, che è pronta ad acquistare il Chucky. La cifra avanzata è di circa dieci milioni di euro, le parti stanno trattando per cercare di arrivare ad una fumata bianca.

Con l’addio di Lozano il Napoli avrebbe messo gli occhi già da un pò sul classe 2000 Jesper Lindstrom. Il danese è un jolly offensivo, gioca attualmente nell’Eintracht Francoforte in Germania e sembra già aver detto alla società partenopea. Il danese è uno dei nomi lasciati in agenda da Cristiano Giuntoli che lo avevo adocchiato per la sua duttilità sulla trequarti.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Mattino le due società starebbero trattando sulla migliore formula per l’arrivo di Lindstrom nella città partenopea. Ecco un estratto dal giornale napoletano: “L’esterno dell’Eintracht ha un accordo sulla parola con il Napoli ma tra i tedeschi e gli azzurri non c’è ancora intesa. Da Francoforte chiedono almeno 25 milioni di euro, De Laurentiis vorrebbe un prestito con riscatto tra 12 mesi.”

Lindstrom è quindi l’uomo scelto dal Napoli per sostituire Lozano. Il danese è un calciatore dotato di una grande velocità ed è abile nei dribbling. Con la maglia tedesca ha collezionato settantasette presenze ed ha segnato quattordici reti. L’ultimo squillo di mercato del Napoli potrebbe arrivare davvero molto presto.