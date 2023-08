Napoli, Lindstrom ha accettato: le cifre del contratto, si lavora per la chiusura

La SSC Napoli avanza per l’acquisizione di Jesper Lindstrom. Proseguono le trattative tra la SSC Napoli e l’Eintracht Francoforte per il trasferimento in Campania dell’esterno, il quale ha già dato la sua disponibilità all’approdo in Campania. Per il giocatore è infatti già pronto un contratto da oltre 2.5 milioni di euro, un quinquennale che porterebbe il calciatore ad aumentare il suo attuale stipendio. De Laurentiis considera Lindstrom uno dei migliori esterni sul panorama internazionale, un colpo non solo in prospettiva ma anche per il presente.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e la proprietà tedesca sono al lavoro per portare a chiusura la trattativa, con il club che richiede circa 25 milioni di euro e il Napoli che avanza per il prestito annuale con diritto di riscatto tra dodici mesi. L’edizione de Il Mattino, nella giornata di ieri, riportava: “L’esterno dell’Eintracht ha un accordo sulla parola con il Napoli ma tra i tedeschi e gli azzurri non c’è ancora intesa. Da Francoforte chiedono almeno 25 milioni di euro, De Laurentiis vorrebbe un prestito con riscatto tra 12 mesi“.

“Intermediari sono già in azione, ma anche in questo caso sono sempre e solo De Laurentiis e il suo uomo dei conti, Chiavelli, a occuparsi di tutto. Il classe 2000 ha in ogni caso dato già il suo ok per lasciare la Germania e sbarcare in serie A. Vedremo l’evoluzione della trattativa“.