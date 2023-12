Elisabetta Canalis, rompe il silenzio sulla fine del suo matrimonio: “Non mi aspettavo andasse così”

A distanza di mesi dalla notizia, Elisabetta Canalis ha deciso di rompere il silenzio. Attraverso una lunga intervista, l’ex velina ha parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio con Brian Perri, durato quasi dieci anni. Inoltre, la donna ha raccontato della sua nuova frequentazione con Georgian Cimpeanu.

“Non mi aspettavo andasse così” – Intervistata dal settimanale Grazia, Elisabetta ha parlato apertamente della sua separazione con Brian. Nonostante l’annuncio ufficiale, dato diversi mesi fa, la showgirl sarda non aveva ancora parlato della fine del suo matrimonio. Nel raccontare quanto accaduto, la Canalis ha spiegato di aver voluto attendere nel parlarne perché aspettava di trovare le parole giuste, non volendo mancare di rispetto a nessuno.

Nel parlare della rottura con l’oramai ex marito, l’ex volto di Striscia la Notizia ha dichiarato:

“Ho aspettato a parlarne, voglio rispettare la sensibilità di tutti. Ho uno splendido rapporto con il mio ex marito, non abbiamo segreti di nessun tipo ma mettiamo gli interessi di nostra figlia Skyler Eva prima dei nostro. Siamo separati ma non ancora legalmente divorziati. Se guardo indietro, a quando mi sono sposata, non era così che mi aspettavo andassero le cose. Ma con gli anni ho capito che siamo in continua trasformazione e che il rapporto a due inevitabilmente può modificarsi. La separazione si può affrontare o in modo traumatico, oppure guardandosi negli occhi e provando a capirsi. Io e Brian facciamo parte di questo secondo gruppo”.

Sulla possibilità di tornare in Italia, Elisabetta Canalis ha spiegato che al momento non vuole. La donna, infatti, ha spiegato che la priorità sua e dell’ex marito è la serenità della figlia. Inoltre, non separerebbe mai la bambina dal suo papà. Non esclude, però, che qualcosa possa cambiare in futuro: “Quando lei sarà più grande, se mai vorrà fare un’esperienza di studio in Italia e se il padre sarà d’accordo, si farà. Ma ora è prematuro anche solo parlarne”.

Infine, Elisabetta ha parlato anche della sua nuova storia d’amore con Georgian, conosciuto in palestra: “Sto molto bene e sono felice. Non è stato facile. Chi mi sta vicino ha saputo capire il momento delicato che stavo attraversando. E solo una persona non oppressiva e invadente poteva stare con me. Ci sono momenti nella vita che per amore bisogna aspettare, saper guardare alla big Picture, il quadro generale, per credere nel futuro”.