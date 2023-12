Arriva una notizia che riguarda Elisabetta Gregoraci, la quale sembrerebbe pronta a tornare in televisione al timone di un nuovo programma. La bella Elisabetta ha condotto in passato diverse edizioni di Made in Sud con Fatima Trotta e Gigi e Ross. Dopo qualche anno la conduzione è passata anche da Gigi D’Alessio a Stefano De Martino fino all’ultima edizione che visto come conduttori Clementino e Lorella Boccia.

La bella Elisabetta si è affacciata negli anni anche ad altre esperienze televisive: ricordiamo la sua partecipazione al Grande Fratello o anche la conduzione di Battiti Live insieme ad Alan Palmieri.

Nel 2021 ha anche svolto il ruolo di giurata allo Zecchino D’oro, insomma Elisabetta sembrerebbe non fermarsi proprio mai. A quanto pare negli ultimi giorni è arrivata una notizia che in un certo senso la riporterebbe alle origini.

Arriva Made in Italy su Rai

Probabilmente da gennaio 2024 su Rai2 partirà un nuovo programma comico che in un certo senso riprende l’amato Made in Sud. Il format però si appresta a cambiare, partendo dal nome: il programma si chiamerà “Made in Italy” e permetterà a tutti i comici, non solo campani, di poter partecipare con un siparietto comico.

Alla conduzione dovrebbero ritornare Elisabetta Gregoraci e Gigi e Ross, non è stato però fatto il nome di Fatima Trotta. Bisognerà quindi attendere l’anno nuovo per poter valutare se questo ritorno, a suon di cambiamenti e risate assicurate, potrà garantire il successo del programma. Che cosa aspettarci? Si spera un programma che possa regalare qualche ora di sana allegria.