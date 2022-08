Elodie, cena con Andrea Iannone: la paparazzata

Elodie Di Patrizi è tornata a fare il giro dei social a causa di una paparazzata di The Pipol in cui la si vede protagonista di una cena con Andrea Iannone. Che sia l’inizio di una nuova storia d’amore? Per ora con certezza possiamo dirvi di no.

Cena in compagnia

The Pipol ha pubblicato sui propri canali degli scatti della cantante in Sardegna, a cena con un gruppo di amici, tra questi anche Iannone. Nulla di romantico per ora, ma alcuni testimoni della scena hanno giurato di aver visto lo sportivo visibilmente preso e affascinato da Elodie.

Attualmente entrambi risultano single, anche se la cantante più volte ha ammesso di amare ancora il suo ex Marracash, con il quale tra l’altro ha un bellissimo rapporto di amicizia. Iannone è invece solo da diverso tempo: dopo la storia con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, lo sportivo si è concentrato sulla sua vita privata ma non è riuscito ad allacciare rapporti duraturi.

Nonostante ciò, lo sportivo ha sempre dichiarato di voler innamorarsi, istaurare un rapporto profondo con una donna e mettere su famiglia. Di recente, inoltre, si era parlato anche della sua partecipazione al GFVip7 ma ha smentito categoricamente la notizia.

Per Elodie, invece, la carriera va a gonfie vele. La musica non manca affatto nella sua vita ma di recente ha scoperto anche la professione di attrice. La giovane italo-francese infatti ha debuttato con il film Ti mangio il cuore, in cui interpreta Marilena, moglie del boss dei Camporeale. La pellicola sarà presentata al Festival del Cinema di Venezia.