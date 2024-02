Elodie, la dolce dedica ad Andrea Iannone: il commento inaspettato di Belen Rodriguez

In occasione del ritorno in pista di Andrea Iannone, Elodie ha voluto dedicare al suo fidanzato un dolce post su Instagram. A spiazzare il popolo dei social è stato il commento lasciato da Belen Rodriguez, l’ex fidanzata del centauro.

L’INASPETTATO COMMENTO DELLA RODRIGUEZ – Dopo quattro anni dall’assenza sulle piste a causa di una squalifica per doping, Iannone è tornato a gareggiare. Nonostante questo periodo di stop, il motociclista ha conquistato il terzo posto in Australia in Superbike.

Ad accompagnarlo in Australia e a sostenerlo è Elodie Patrizi, con cui Andrea fa coppia fissa dal 2022. Per celebrare il successo del fidanzato, la nota artista ha deciso di pubblicargli un romantico e dolce post su Instagram:

“Orgogliosa di questo meraviglioso rientro. Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita! Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. Caz*o se ti amo!!!”.

Nel leggere gli svariati commenti sotto al post, a far impazzire il popolo dei social è stato quello lasciato da Belen Rodriguez, ex di Iannone. I due, infatti, sono stati insieme per circa due anni, dal 2016 al 2018. L’ex volto de Le Iene ha scritto: “Quanto sono felice! La determinazione e il cuore buono vincono sempre! Siete una favola”.