Maria De Filippi, il tubino indossato in puntata: brand e prezzo

Ieri sera in prima serata è andata in onda la nuova puntata di C’è Posta per Te, uno dei programmi di successo di Maria De Filippi. A catturare l’attenzione dei telespettatori non sono state solo le storie affrontate dalla padrona di casa, ma anche il look sfoggiato da quest’ultima.

IL TUBINO DA URLO – Oltre al suo talento e ai suoi svariati programmi di successo, la De Filippi è spesso finita al centro dell’attenzione per i suoi outifit. La donna ha uno stile ben preciso, molto semplice ed elegante, che da sempre ha riscosso un gran successo anche tra il pubblico.

In occasione della puntata di C’è Posta per Te, andata in onda ieri sabato 24 febbraio, l’amata conduttrice ha deciso di sfoggiare un abito midi. Nel dettaglio, si tratta di un tubino giallo tendente all’arancione, dalla silhouttes semplice e tradizionale.

Ma qual è stato il brand che ha vestito la conduttrice? Questa volta la donna ha deciso di affidarsi a Victoria Beckham, moglie di David Beckham ed ex Spice Girl. Non è la prima volta, infatti, che Maria decide di indossare un capo di Victoria.

Nel corso di un’altra puntata del popolare programma della De Filippi, quest’ultima ha sfoggiato lo stesso tubino, ma di colore azzurro. Ma quanto costa? Il prezzo non è affatto alla portata di tutti, infatti costa ben 1285 euro.