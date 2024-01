Elodie, polemiche per il concerto di capodanno a Palermo: l’accusa di un giornale

Durante l’ultima serata dell’anno Elodie si è esibita a Palermo, in Sicilia, in occasione del concertone di Capodanno. Tuttavia, non sono mancate le polemiche, questa volta non per il suo abbigliamento. Il Giornale di Sicilia, infatti, ha lanciato una pesante accusa alla cantante riguardo la sua decisione di non farsi riprendere dai media locali durante l’esibizione.

La nota del Giornale di Sicilia

Scrive su Facebook la testata giornalistica: “Tgs e Gds.it hanno trasmesso lo spettacolo del Capodanno di Palermo sul palco di piazza Politeama fino al brindisi della mezzanotte. Poi è entrata in scena Elodie per un’ora circa di concerto e a quel punto Tgs ha dovuto interrompere la diretta dal palco e trasmettere solo le interviste dallo studio allestito nel backstage.

Una scelta che non è dipesa dalla volontà del gruppo Giornale di Sicilia. Al contrario, fino all’ultimo momento i responsabili di Speed e Tgs hanno provato a convincere il management dell’artista romana, che però ha continuato a non concedere la trasmissione dell’esibizione, nemmeno per pochi minuti.

Ci scusiamo dunque con chi avrebbe voluto vedere anche Elodie, ma continuare la nostra diretta senza la sua esibizione non è certo dipeso dalla nostra volontà”.

Il comunicato ha lasciato interdetti i fan che non sono potuti andare sul posto per cantare con la propria beniamina. In molti non hanno apprezzato la decisione della cantante, ma le motivazioni per ora non sono ancora note.