Emanuel Lo, la storia con Giorgia: “Ci siamo lasciati alcune volte, ma a volte fa bene”

Ospite a Verissimo durante la puntata di domenica 4 febbraio 2024, Emanuel Lo è nuovamente tornato a parlare della sua storia d’amore con Giorgia. Nel parlare della loro relazione, il coreografo si è lasciato andare ad inaspettate rivelazioni.

“Ci siamo lasciati alcune volte, ma a volte fa bene” – Ai microfoni di Silvia Toffanin l’amato coreografo ha ripercorso la sua storia con Giorgia, iniziata 20 anni fa. I due, infatti, si sono conosciuti in occasione della tournée per il disco Ladra di Vento nel 2003, dove Lo faceva parte del corpo di ballo. Nel 2004 è iniziata la loro relazione.

Raccontando tutto alla Toffanin, Emanuel non ha nascosto i periodi di crisi affrontati insieme alla compagna. Nonostante tutto, però, il loro amore non è mai svanito:

“Vent’anni insieme. Metà della mia vita. Ad un certo punto uno tira le somme, la strada è stata lunga. E’ stato bello ed è bello, nella fase faticosa dove ti devi mettere in gioco e chiederti cos’è che non va, e nella fase felice. Ci siamo anche lasciati e più di una volta – anche per quasi un anno – per motivi personali e di coppia. Alcune volte fa bene lasciarsi. Quando nel 2007 ci siamo incontrati per la prima volta dopo esserci lasciati è stato bello ritrovarsi. Ci siamo rinnamorati o forse l’amore non se n’era mai andato, avevamo problemi che non avevano a che fare con l’amore. Oggi stiamo bene, io e Giorgia abbiamo trovato il nostro equilibrio, sappiamo cose importanti di noi, non solo le cose belle”.

Nel parlare dell’amata artista, il ballerino ha detto la sua anche sulla partecipazione al Festival di Sanremo. Quest’anno, infatti, Giorgia tornerà sul palco dell’Ariston questa volta nei panni della co-conduttrice: “Sono molto contento per lei, secondo me sarà bello vederla in questa veste. Lei nei suoi tour parla molto, è simpatica, ironica, ha tante cose dove potrebbe riuscire. E’ un bel passaggio per lei in questo momento“.