Emma, il video in cui parla del suo “intimo contenitivo” va virale: più di 2 milioni di visulizzazioni

Avvolta in un abito di tessuto vellutato color verde smeraldo, Emma Marrone si è preparata per una serata a Londra. Prima di uscire con gli amici, la cantante, girando un video sui social, ha controllato il suo outfit davanti allo specchio per mostrare ai suoi seguaci su TikTok che ha scelto un intimo adeguato per l’occasione. Nello specifico, ha indossato biancheria intima della linea Skims, progettata da Kim Kardashian, che modella e sostiene il suo corpo in modo impeccabile.

Le parole di Emma sul suo “intimo contenitivo”

“Allora, fit check per andare a diffondere il culto anche a Londra. Un bel vestito verde, da figa… Sotto ci ho messo uno di quei trabiccoli della Kim, che se non altro, invece di stare così (con la schiena curva, ndr), ti aiutano a stare così (con la schiena dritta, ndr). Consigliatissimi. Vi spreme pure l’anima, però tiene, ci sta”, ha spiegato la cantante in un video.

Il video messaggio di body positivity prosegue poi illustrando il resto del look, dallo stivale nero (“alto ma non troppo, perché è un attimo dal passare da ragazza figa che sa quello che vuole a pterodattilo in cerca di cibo”) alla sciccosissima borsettina arancio fluo (“che dà luce a questa giornata piovosa e grigia di Londra”, ha detto).

Con il trucco e i capelli sistemati, Emma ha divertito i suoi follower ed è partita alla volta di Londra. Prima di concludere il video, che ha ottenuto quasi due milioni di visualizzazioni in poche ore, Emma ha consigliato ai suoi fan di mantenere un po’ di sano umorismo e di divertirsi fino in fondo.