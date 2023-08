Emma Marrone, avvistata a Capri: a pranzo con Stefano De Martino

Continua a far discutere l’ennesima e turbolenta rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Negli ultimi giorni, a far discutere è stato non solo il conduttore, ma anche una sua vecchia conoscenza: Emma Marrone. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, la cantante avrebbe pranzato in compagnia di alcuni amici e di Stefano.

A PRANZO INSIEME – Dopo aver trascorso qualche giorno in Sardegna, in cui ha fatto discutere la presenza degli ex cognati Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Stefano è tornato in Campania. Come ogni estate, l’ex volto di Amici è tornato nella sua Napoli per stare accanto alla sua famiglia e ai suoi amici.

Ad andare a Napoli, precisamente a Capri, è stata anche Emma insieme a due suoi amici. Secondo una segnalazione giunta alla nota esperta del gossip, la Marrone e Stefano avrebbero pranzato insieme. Ad avvistarli è stato proprio un fan della Marzano, come riportato da quest’ultima nelle IG Stories:

“Oggi Emma Marrone, la sua amica Francesca e l’amico Paolo sono arrivati a Napoli per le vacanze (presumibilmente saranno a Capri da qui a oltre ferragosto). E sono stati tutti a casa di Stefano De Martino a Posillipo/Marechiaro per pranzo. Non so se sono ancora lì, ma si sono visti di sicuro. Cosa sicura al 99%”.

Ovviamente si tratta di un’indiscrezione da prendere con le pinze data la mancanza di prove che possano confermare il tutto. Ad ogni modo, anche se la notizia fosse vera, è risaputo che da tempo Emma Marrone e il suo ex fidanzato hanno ripreso i rapporti. Diversi mesi fa, infatti, la cantante era stata avvistata a pranzo sempre insieme a Stefano e alla sua ormai ex moglie, Belen. È molto probabile, quindi, che anche questa volta si sia trattato di un pranzo tra amici.