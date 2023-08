La fine del matrimonio tra Totti e Ilary è stata una vera e propria doccia gelata per tutti. All’inizio in tantissimi pensavano ad una crisi passeggera, ma con lo scorrere dei mesi e l’arrivo di nuovi amori nella vita di entrambi, la speranza ha fatto posto all’accettazione.

Totti al momento vive la sua vita al fianco di Noemi e a quanto pare i due, stanno trascorrendo un’estate felici e spensierati insieme. Ilary invece ha ufficializzato la sua relazione con Bastian. Di recente ad ogni modo Totti e Ilary si sono incontrati in Tribunale e come in moltissimi immaginavano, sono già volati i primi stracci.

L’ex capitano della Roma ha accusato la conduttrice di aver tradito il loro amore mentre Ilary, con la difesa dei suoi avvocati, ha sottolineato che il matrimonio è finito a causa dell’arrivo di questa nuova donna.

Ilary in vacanza in Sardegna da sola

Nonostante i vari battibecchi familiari, Ilary e Totti stanno coltivando la costruzione di una nuova vita separati. Spesso spuntano sui giornali foto di Francesco e Noemi al mare insieme o allo stadio. Di Ilary e Bastian al contrario negli ultimi tempi, non vi è traccia. Che cosa è successo?

A confermare questa teoria ci sarebbe anche una nuova indiscrezione: la bella conduttrice pare ha di recente trascorso una vacanza in Sardegna ma al suo fianco non vi era nessun uomo a tenerle compagnia. Che cosa dobbiamo aspettarci? Probabilmente tra i due le cose non andranno benissimo, anche perché per rinunciare ad una vacanza relax in compagnia di un nuovo amore, ci devono inevitabilmente essere delle buone motivazioni.