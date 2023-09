Emma Marrone, frecciata a Stefano De Martino dopo l’intervista a Belve? Ecco cosa ha detto

Emma Marrone nel corso di un’ultima intervista sembrerebbe aver lanciato una piccola provocazione nei confronti di Stefano De Martino. I due hanno un bellissimo rapporto di amicizia, dunque, che motivazione si cela dietro tale scelta? Andiamo per gradi.

L’intervista di De Martino a Belve scatena il pubblico

Recentemente, il presentatore è stato ospite nel programma Belve condotto da Francesca Fagnani. Durante l’intervista, Stefano ha parlato della sua infanzia, della sua carriera e, naturalmente, delle sue relazioni sentimentali. La giornalista ha concentrato le sue domande sulla fine del matrimonio con Belen Rodriguez, chiedendo se fosse stata causata da presunti tradimenti, a cui la showgirl argentina aveva fatto più volte allusione.

In risposta, De Martino ha negato qualsiasi tradimento, sottolineando di non essere mai stato infedele con lei e addirittura esprimendo perplessità sul comportamento degli uomini che tradiscono le proprie partner. Queste affermazioni hanno suscitato una reazione vivace dal pubblico, che lo ha accusato apertamente di mentire. Questo perché è ben noto che la storia tra Stefano e Belen è iniziata quando lui era ancora legato sentimentalmente a Emma Marrone. Il tutto è accaduto durante il programma “Amici big”, e dopo la diffusione dei pettegolezzi, Emma aveva interpretato in modo memorabile la canzone “Bella senz’anima” di Riccardo Cocciante, dedicandola all’ex fidanzato.

Non solo, un anno prima dell’inizio della storia tra Stefano e Belen, De Martino aveva già tradito Emma con una delle allieve di “Amici”, Giulia Pauselli (in quel caso, però, ci fu solo un piccolo flirt). Nonostante la rottura temporanea che ne era seguita, Emma aveva deciso di perdonare l’ex ballerino. Pertanto, i fan della cantante sono rimasti sbigottiti dalle dichiarazioni di Stefano a Belve.

Frecciatina all’ex?

In seguito alla trasmissione dell’intervista, Emma Marrone ha rilasciato un’intervista su Radio Deejay in cui sembra alludere sarcasticamente al conduttore. Parlando con l’intervistatore radiofonico, Emma ha affermato che se deve discutere di questioni spiacevoli, preferisce farlo riguardo ai suoi ex fidanzati. L’intervistatore ha risposto: “Immagino che ci sia molto materiale su cui parlare”. Emma ha sorriso e ha replicato: “Chi non ne ha?”. Molti hanno interpretato queste parole come un riferimento alle situazioni controverse di Stefano. Tuttavia, è importante notare che durante l’intervista a Belve, Stefano ha ammesso di aver tradito in passato, nonostante abbia negato il tradimento nel caso specifico con Belen.