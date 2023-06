Come lo scorso anno, è ritornato Love mi, il concerto benefico organizzato in Piazza Duomo a Milano da Fedez. Un vero e proprio spettacolo pieno di ospiti e tantissimi fan. Tantissimi giovani hanno partecipato all’evento, scatenandosi sotto al palco tra una canzone e l’altra e come sempre, l’affetto ed il calore che circonda Fedez e la sua famiglia, è stato confermato anche questa volta.

Ad ogni modo però, non tutti condividono lo stesso pensiero, tra i tanti apprezzamenti e commenti positivi, non sono mancate le critiche e i dissensi. La sera del concerto ed anche nei giorni successivi, Enrico Silvestrin, l’ex vj di Mtv, ha sparato a zero su Twitter contro Fedez.

Ecco quali sono state le sue affermazioni

Fedez e Chiara sono di sicuro una delle coppie più seguite sui social e tutto quello che appartiene alla loro vita professionale e personale, riceve una quantità di critiche giornaliere ai quali entrambi sembrano ormai essere abituati.

In questo caso è Fedez a “subire” molteplici critiche dopo il concerto, tra cui quelle di Enrico Silvestrin: “Tutto questo andrebbe nascosto, invece viene trasmesso. Fedez è il divulgatore dell’inutilità di questo paese. Già che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti. Disagiati senza cultura“.

Enrico ha sparato a zero senza mezze misure su Fedez e sull’organizzazione del concerto, un modo per schierarsi contro tutti i fan e tutti coloro che seguono attivamente il cantante e le sue scelte. Silvestrin, ha la sua platea di fan su YouTube e sul suo canale Twitch e per lui, quella rappresenta l’unica e sola tv musicale davvero alternativa.