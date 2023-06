Marracash, la relazione con Elodie e il rapporto con il pubblico: “Tutto questo non fa per me”

Marracash ed Elodie non sono più una coppia ormai da due anni ma durante la loro separazione sono rimasti in buoni rapporti. Il rapper ha rilasciato un’intervista a Gianluca Gazzoli sul suo canale TikTok ed è tornato a parlare della sua precedente relazione. Nello specifico, Fabio Bartolo Rizzo (nome dell’artista) ha svelato i motivi per i quali preferirebbe che non si parlasse più di questa storia.

Una storia complessa

Per prima cosa, Marracash ha chiarito di non volere più una storia così “sotto gli occhi di tutti”. Non a causa di Elodie, sia chiaro, ma perché dopo due anni ci sono ancora persone che ne parlano causando anche sofferenza ai due: “Sono passati due anni da quando è finita la mia ultima storia e c’è ancora gente che me ne scrive e immagino anche a lei”.

“È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano. Quindi lo capisco, ma tutto questo non fa per me” ha continuato il rapper. La pressione mediatica, dunque, sembrerebbe aver giocato un ruolo importante nella fine della loro relazione: “Tutto il tam tam mediatico, il fatto che si parli continuamente di cosa fa uno, di cosa fa l’altro. C’è gente che fantastica e poi anche esige, vuole, critica, rompe. Capisci? Si trasforma veramente in una storia in cui ognuno dice la sua e diventa un po’ complicato”.

La love story con Elodie iniziata con un videoclip e finita allo stesso modo

I due si sono conosciuti nel 2019 durante la registrazione del videoclip del loro singolo Margarita. Da quel momento, Marracash ed Elodie hanno avviato una storia d’amore durata due anni. Nel 2021, infatti, Marracash sancì definitivamente la fine del rapporto con la cantante con il singolo Crazy Love e il videoclip della canzone parla per sé: Elodie scocca una freccia mortale al cuore del rapper e mette così fine alla loro relazione.

“Mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video” disse il rapper ai tempi. Elodie attualmente è fidanzata con Andrea Iannone, con il quale andrà a vivere all’estero. Tuttavia, il bene per Marracash rimane: “È la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore. Nessun prossimo fidanzato sarà mai all’altezza di Marracash”.