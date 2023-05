Fabrizio Corona, contro Diletta Leotta “La realtà è ben diversa”

Ancora una volta Fabrizio Corona ha dimostrato di non aver problemi a dire cosa pensa, utilizzando la schiettezza che da sempre lo contraddistingue. Questa volta l’ex re dei paparazzi si è scagliato contro Diletta Leotta e il modo in cui si mostra sui social.

“La realtà è ben diversa” – È oramai risaputo che molto spesso quanto mostrato sui social non è la realtà. In particolar modo, la perfezione che viene esibita su Instagram è dovuta anche a ritocchini come filtri, la giusta inquadratura, posa e Photoshop. Ed è questo che Corona ha recriminato la Leotta.

È innegabile la bellezza della speaker radiofonica, attualmente in dolce attesa del suo primo figlio. Nelle scorse settimane, infatti, Diletta ha annunciato che a breve lei e Loris Karius, suo attuale compagna, diventeranno genitori. L’immagine che la conduttrice di DANZ mostra di sé sui social, però, ha fatto storcere il naso a Corona.

Fabrizio, infatti, ha aspramente criticato il continuo ricorrere della Leotta ai “ritocchini” nelle foto. Nel voler dimostrare ciò, l’ex marito di Nina Moric ha pubblicato uno scatto che ritrae l’influencer ad Ibiza, intenta a godersi un po’ di relax in spiaggia.

La foto in questione mostra Diletta in costume da bagno con un lato B meno perfetto di quello che ha sempre mostrato nelle foto sui social. Fabrizio Corona ha così commentato l’immagine:

“Diletta Leotta, nonostante il 5° mese di gravidanza, su Instagram appare sempre in splendida forma, perfetta, con una pelle liscissima, che sia al mare o allo stadio. Invece l’abbiamo acchiappata con Loris Karius sul bagnoasciuga ad Ibiza. Senza filtri, senza Photoshop, senza ritocchi. E la realtà, come potete vedere, è ben diversa. Tutta questa cellulite e questo grasso in eccesso, su Instagram non c’è. Come al solito ragazzi, ricordatevi: Instagram non è la realtà”.