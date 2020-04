Fedez torna sulla scena musicale ma ripartendo dal basso: fuori oggi “Le feste di Pablo” con Cara

Fedez annuncia il suo ritorno con una strofa in vero stile “Fedez degli esordi” nel nuovo singolo di Cara, “Le feste di Pablo”.

E’ uscito oggi 10 Aprile, “Le Feste di Pablo” il singolo di Cara, giovane artista emergente, che questa volta vede una collaborazione del tutto inaspettata. Il brano era infatti uscito senza collaborazioni lo scorso 13 marzo 2020. Pochi giorni fa l’annuncio sui social da parte di Fedez che esordisce con “Erano mesi che volevo scrivere questo”.

Fedez: da rapper di Rozzano a pop star italiana

Fedez torna a cantare pubblicamente dopo un periodo di stop durante il quale avrebbe concentrato tutte le sue energie alla sua famiglia e al figlio Leone. Scelta indubbiamente saggia per un personaggio come Fedez che ormai, come più volte ha raccontato, era arrivato in pochi anni all’apice della sua carriera. “Avevo riempito gli stadi ed ero arrivato al top ormai”.

Ma in questo periodo difficile, che ci costringe a casa e che ci restituisce più tempo per pensare alle nostre passioni, anche Fedez ha ripreso in mano la sua musica. Il cantante ha quindi ricreato, nella sua cabina armadio, uno studio di registrazione molto minimal, un po’ come quando cantava le prime strofe in studi di registrazione della provincia milanese. Un computer, un microfono, un mixer e un quadernetto pieno di frasi.

“Ritrovare me stesso attraverso nuove canzoni, mi ero stupidamente convinto che il valore della musica potesse essere proporzionale al lusso dello studio in cui veniva registrato. Così sono andato a lavorare in un piccolo studio casalingo alla periferia di Crema, in questi mesi sono tornato a fare musica come quando avevo 18 anni, senza pensare troppo alle conseguenze strategiche” esordisce Fedez, qualche giorno fa sui social, prima del release del singolo.

Così nasce l’idea di scrivere una strofa sulla canzone che Cara, in quel momento, stava registrando in studio.

Eh si, Fedez, l’artista che può piacere tanto quanto non piacere, è tornato con una strofa semplice ma efficace. “Per quanto la vita può creare vari traumi” scrive probabilmente in relazione anche a queste ultime settimane. Beh, tutto sommato il risultato è un mix di underground e rap; quel rap grezzo che accompagnava lo storico Fedez dell’era di “Sig. Brainwash” e che soprattutto nell’ultimo album “Paranoia Airlines” era mancato.