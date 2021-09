Ferragnez, lite per la coppia più amata del web: i retroscena di Chi

Fedez e Chiara Ferragni, chiamati amorevolmente Ferragnez, sono una delle coppie più amate dei social. In due totalizzano più di 30 milioni di follower su Instagram, di loro si parla sempre. La coppia è solita pubblicare sui social ogni momento di vita quotidiana, soprattutto con i figli Leone e Vittoria. Tuttavia, alcuni scatti pubblicati in esclusiva da Chi riportano questo amore idilliaco alla realtà.

LITE FURIBONDA PER I FERRAGNEZ – Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato in esclusiva alcune foto di una furibonda lite tra marito e moglie. Un litigio così non si era mai visto, ma si sa, accade anche questo nelle coppie. Siamo talmente abituati a vedere dediche speciali sui social, sorrisi e cene romantiche da dimenticare che tutto sommato anche loro sono umani.

Chi ha così pubblicato tutti i retroscena della lite: dalle urla, ai pianti di Chiara Ferragni, il tentativo delle sorelle di consolarla, alla sparizione di Fedez. Cosa sarà successo tra i due? I dettagli chiaramente non si conoscono ma il settimanale ha provato a ricostruire la vicenda.

LA RICOSTRUZIONE DEL LITIGIO – “Il litigio che vi stiamo per raccontare, però, avvenuto a bordo dell’Altair, lo yacht di Diego Della Valle, più che un temporale di passaggio è un uragano, che scatena in lui una rabbia furiosa e che fa esplodere lei in lacrime” scrive il settimanale. Andiamo quindi per gradi e tentiamo di ricostruire la vicenda. I Ferragnez hanno trascorso delle vacanze indimenticabili in Sardegna e successivamente hanno noleggiato lo yacht Mia, di 32 metri di lunghezza.

Con loro anche le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i rispettivi partner, i migliori amici Angelo e Filippo. In quei primi giorni sull’imbarcazione, Chiara è felice e sorridente mentre Fedez ha un umore diverso: il rapper è cupo. La mattina seguente tutto sembra essere tornato alla normalità fino alle due del pomeriggio quando si scatena il putiferio. “Incurante di essere ospite sullo scafo dell’imprenditore, Fedez esplode come un ciclone e inveisce contro la moglie. Lei risponde, cerca di calmarlo, poi scoppia a piangere disperata” si legge sul settimanale. “Durante la lite il rapper mostra qualcosa sul cellulare, fa delle telefonate, mentre lei cerca di intervenire come se volesse dare la sua versione dei fatti. […] A questo punto le immagini parlano da sole” continua Chi.

A quel punto, Fedez si estranea mentre Chiara cerca di tornare alla normalità facendosi rassicurare dalle sorelle e dagli amici. Tornati sul Mia, il rapper quasi scompare, la Ferragni è da sola a cena e tutti cercano di stemperare l’atmosfera. La coppia rientra a Milano domenica e Fedez pubblica un simpatico video della moglie: sui social tutto è come sempre. Anche questa mattina, l’influencer ha pubblicato un video molto dolce per celebrare l’anniversario del suo matrimonio. Pace fatta? Per vedere in esclusiva le foto di Chi, cliccate qui.