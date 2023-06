Francesco Chiofalo, pace fatta con Drusilla Gucci: “Ho capito quanto sei importante per me”

Dopo un periodo distaccati, Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sono tornati insieme e hanno fatto pace. I due hanno comunicato la loro decisione tramite un dolce reel su Instagram scatenando i commenti positivi dei follower che hanno accolto la notizia con gioia.

Pace fatta tra Chiofalo e Gucci

Su Instagram è apparso un reel con una dolce descrizione che spiega gli stati d’animo provati da Chiofalo in questi momenti di forte crisi. “Ho capito quanto sei importante per me e che senza di te nulla ha più senso. Avevi ragione tu in questi anni trascorsi insieme ho sbagliato tante volte. Ma ho imparato la lezione e non ripeterò più gli errori fatti” ha scritto l’ex protagonista di Temptation Island.

Drusilla ha risposto senza troppi mezzi termini: “Sei stato molto fortunato. Ora metteremo alla prova le cose che hai capito. Love u”. “Non ti deluderò piccola” ha risposto Francesco confermando di fatto la pace fatta tra i due.

I comenti dei follower

Non sono mancati i commenti negativi e complottisti: “Parteciperanno a Temptation Island per fare altro teatrino”. O ancora “Più finti di Barbie e Ken” e, infine, “Tutto ben studiato per fare un po’ di hype”. Tuttavia, non sono mancati commenti positivi dei fan della coppia: “Sono felice per voi. Tra tante coppie scoppiate una coppia che si ritrova fa bene al cuore!”, “Sono felicissima per voi”.

Dopo alcuni alti e bassi, quindi, Francesco e Drusilla hanno finalmente ritrovato un po’ di pace iniziando un nuovo capitolo amoroso della loro vita.