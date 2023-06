Ibanez, anche West Ham e Tottenham sulle sue tracce

Il West Ham United e il Tottenham sono interessati a ingaggiare il difensore centrale della Roma Roger Ibanez quest’estate

Contratto in scadenza nel 2025, ma partenza possibile già dalla prossima estate. Roger Ibanez ha vissuto un’ottima stagione, nonostante il rigore sbagliato nella finale di Europa League. Il calciatore brasiliano può dirsi uno degli uomini di punta di José Mourinho, che però potrebbe perderlo a causa della stretta del Fair Play finanziario.

I giallorossi vorrebbero provare a blindarlo per almeno un’altra stagione, ma la mancata qualificazione in Champions League potrebbe aggiungere altre motivazioni alla cessione del brasiliano. Prezzo di base? 30 milioni di euro, che sembrano ingolosire e non poco alcune squadre della Premier League. Ma non sono le sole.

La fila è lunga

Tra le squadre che si sono aggregate alla corsa per il difensore brasiliano ora ci sono anche Tottenham e West Ham. I primi vogliono un acquisto di peso per riscattare una stagione non esaltante, culminata con la mancata qualificazione alle coppe europee. Gli hammers, invece, vogliono alzare l’asticella dopo la vittoria della Conference League e cercare di costruire una squadra competitiva.

Sul giocatore, però, ci sono anche Liverpool e Benfica, senza dimenticare le offerte provenienti dalla Liga spagnola. Infatti, l’Atletico Madrid è da tempo sul giocatore e potrebbe avere una corsia preferenziale in caso di cessione. Nella trattativa potrebbe finirci anche Alvaro Morata, anche se la Roma preferirebbe monetizzare per arrivare ai 30 milioni di plusvalenze richieste dalla UEFA. Per ora le offerte arrivate si fermano ai 20 milioni e la Roma per agevolare le trattative potrebbe abbassare le proprie richieste a 25. La cessione sembra possibile.