Nella casa del Grande Fratello continuano a succedere dinamiche capaci di incollare i telespettatori alla televisione. Di sicuro il triangolo formato da Mirko, Perla e Greta sta appassionando milioni di fan, i quali hanno dato vita a delle vere e proprie fazioni su Tiktok e sui vari social.

Tanti protagonisti in questa edizione stanno pian piano svelando parte della propria storia e come in ogni edizione, c’è sempre qualche concorrente che riesce ad emergere più degli altri.

Tra questi Massimiliano Varrese, l’attore dallo sguardo accattivante. Massimiliano all’inizio del programma aveva mostrato il suo interesse per Heidi Baci, la venticinquenne che dopo diverse difficoltà, ha deciso di abbandonare per sempre la casa.

Nell’ultima puntata un colpo di scena ha sorpreso l’attore: come nuova concorrente è entrata Monia La Ferrera, una sua ex del passato.

La reazione di Massimiliano Varrese

Dopo l’ingresso di Monia, Massimiliano ha svelato di aver scritto e pensato alla ragazza proprio poco prima di entrare nella casa. Ma non si era definito libero e single? All’inizio aveva mostrato interesse per Heidi, ma dopo l’uscita della ragazza l’attore aveva anche dichiarato di provare un sentimento per la sua ex moglie, la madre di sua figlia.

Con questo nuovo ingresso Massimiliano si contraddistingue nuovamente sostenendo invece di aver pensato a Monia. Quello che succederà nella casa tra i due lo scopriremo di certo nel corso dei giorni, quello che è certo agli occhi dei telespettatori è la poca coerenza e trasparenza di Massimiliano. Sarà davvero interessato alla bella Monia o la sua è pura strategia?